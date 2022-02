Zimmerpflanzen vermehren: Die besten Tipps und Tricks

Alternativ, den Steckling direkt in feuchte Erde einpflanzen. Darauf achten, nährstoffarme Erde zu kaufen, ansonsten könnten starke Dünger die feinen Wurzeln schädigen. Den Topf danach an einen hellen, warmen Fleck stellen - direkte Sonne vermeiden. Um die Feuchtigkeit zu erhalten, am besten eine Plastiktüte über die Pflanze stülpen. Sobald sie neue Triebe gebildet hat, kann der Beutel weg. Sobald der Steckling stark genug ist, umtopfen - dafür ein geeignetes Substrat verwenden.