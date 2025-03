Klebefolie

Die weisse Kunststoff-Platte meines Tisches hat durch den letzten Umzug einige Narben davongetragen. Kratzer und Schrammen verheilen nunmal nicht. Die Lösung fand ich in Form von Klebefolie mit einem hübschen Marmorprint. Selbstklebende Folien gibt es in unendlich vielen Mustern und Farben, sodass bestimmt jeder etwas findet. Das Anbringen ist nicht ganz so einfach, wenn man keine Blasen drin haben will. Am besten zu zweit und mit viel Geduld kleben. Wenn das Werk vollbracht ist, sieht der Tisch dann aber aus wie neu!