5 Fehler, die wir im Möbelhaus vermeiden sollten

1. Denken, man würde nichts kaufen

Es ist so: Wir haben eigentlich bereits alles, was wir brauchen. Selbstverständlich brauchen wir keinen neuen Schuhschrank und eigentlich halten die Jacken an der alten Garderobe bis jetzt ganz gut. Doch selbst wenn wir uns das vor Augen führen, werden wir es nicht schaffen, ohne mindestens eine 100er Packung Teelichter nach Hause zu gehen (für was eigentlich?). Wenn wir uns das vor dem Besuch eingestehen, sparen wir uns viel Frust im Nachhinein. Und denken vielleicht zur Abwechslung auch mal an einen Teelichthalter für die vielen Kerzen, die wir jetzt unser eigen nennen.