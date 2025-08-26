5 Tipps, die für mehr Platz im Mini-Schrank sorgen

1. Tipp: Priorisieren

Alright, tut uns leid, gleich so hart zu beginnen, aber: Wer Platz will, der muss erst einmal sehen, was da ist. Und dazu muss ALLES aus dem Schrank raus, keine Ausnahmen. Dabei könnt ihr nicht nur wunderbar aussortieren, sondern auch alle Wintersachen in einer grossen Kiste verstauen, die bis in den späten Herbst ein Dasein im Keller oder auf dem Estrich fristet. Ist es einmal kalt, tauschen wir Mäntel und Pullis in der Box gegen Kleider und Tops und sehen so nur das, was wir auch brauchen.