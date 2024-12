Wir Netflixen, wir Snacken, wir besprechen lebensverändernde Fragen mit Freunden – und wir schlafen viel zu oft auf dem Sofa ein. Das alles passiert im Wohnzimmer. Wir können es also mit Recht als das Herzstück unserer Wohnung bezeichnen, in dem Gemütlichkeit herrschen sollte. Was aber, wenn der wenige Platz im Raum das fast nicht zuzulassen scheint? Wir verraten es: