5 Tipps für mehr Platz in kleinen Wohnzimmern

Platz lassen

Kein einfaches Unterfangen, aber: Wer ohnehin nicht besonders viel Platz hat, sollte diesen auf keinen Fall zumöblieren. Freiräume geben vor allem dem Auge Luft zum Atmen und lassen den Raum grösser erscheinen, als er ist. Passt ein Sofa ohne zu erdrücken partout nicht in den Raum, tun es bequeme Sessel und Hocker. Statt eines Couchtischs genügt oft auch die kleine Beistellvariante. Und wohin mit all dem Kram? Ein flaches Sideboard lässt nach oben hin genug Luft und die schon erwähnten Multifunktionsmöbel verstauen gerne auch allerhand Krimskrams.