Von Pfannen bis Radiator

Auch für verkrustete Pfannen eignet sich der Spray. Vor allem Bratpfannen sehen nach täglichem Gebrauch auf der Unterseite oft nicht mehr appetitlich aus. Auch hier kann der Backofenreiniger helfen: Pfannenboden einsprayen und wirken lassen und mit einem Schwamm nachputzen. Ist die Verkrustung besonders hartnäckig, Vorgang eventuell sogar mehrmals wiederholen. Noch mehr Tipps? Weisse Fensterrahmen werden nie so sauber, wie wenn sie mit Backspray gescheuert werden. Auch für vergilbte Radiatoren und WC-Brillen ist der Putzschaum geradezu ideal. Und wer noch Drehschalter an seinem Herd hat – diese mit etwas Backreiniger einpinseln, einwirken lassen, mit Lappen nachwischen – und all die Fingerabdrücke sind wie von Zauberhand weg.