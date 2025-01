Darum liegen Wohnwände wieder im Trend

1 Horat Keramik Schale Grazielle handgefertigtes Keramik-Unikat. CHF 480.– 2 USM Haller Sideboard QS S2 in der Farbe Olivegrün. CHF 1196.40 3 Feey Philodendron gloriosum mit frei wählbarem Topf. ab CHF 34.90 4 Mustard Made The Lowdown Locker in der Farbe Ocean. Ca. CHF 349.– 5 Loxon Tischleuchte Mina M, dimmbar und mit Akku, bei Pfister. CHF 49.90 6 Toyo Steel Toolbox Toyo T-320 in Burgunderrot, bei Asandri Studio. CHF 40.– 7 Bienvenue Studios Kartenhalter aus Ton, 3D-Druck in schwarz. CHF 23.– pro Stück 8 Penco Storage Caddy Light Blue, bei Kitchener. CHF 25.– 9 Octaevo Templo Duftstäbchenhalter in Blau, bei Collab Zürich. CHF 30.– 10 Vitra Eames Elephant (small) von Charles & Ray Eames, in eisgrau. CHF 99.– 11 Montana Panton Wire in der Farbe Pine.Dreiteiliges modulares Regal. Ca. CHF 524.– 12 Tylko Bücherregal in Burgund mit Türen. Das Regal lässt sich selbst zusammenstellen. Ca. CHF 1 896.– 13 Assouline FThe Classics Collection: James Bond Style. CHF 135.–