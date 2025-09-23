Das sind die idealen Pflanzen für jeden Raum

Bromelie: Kaum ist das Licht aus, fängt eure bessere Hälfte an zu schnarchen und raubt euch damit den Schlaf? Dann könnte die Bromelie euer neuer bester Freund werden. Sie gehört zur Familie der Ananas und produziert im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzen auch über Nacht Sauerstoff. Ausserdem verströmt sie das Enzym Bromelain, das entzündungshemmend wirkt und die Atemwege weitet. Das haben wir uns nicht ausgedacht: Selbst die Nasa empfiehlt in einer ihrer Studien die Pflanze zur Milderung. Kleiner Dämpfer: Bei ganz starken Schnarchern kann selbst die Bromelie nichts ausrichten.