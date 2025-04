In hohen Regalen hat Sonnhild Kestler in ihrem Atelier unzählige Siebe aufgereiht, für jede Druckfarbe, die sie mischt, ein neues. Mit den kleinen Sieben fertigt die 62-Jährige Probedrucke auf Papier in allen möglichen Farben an. So startet ihr kreativer Prozess – sehr intuitiv und oft ohne dass sie das Endresultat kennt. Ist die Farbe erst auf Papier, greift Kestler zur Schere und beginnt Formen auszuschneiden. Keine realen Formen, davon ist sie über die Jahre weggekommen, sie arbeitet minimalistischer und entführt uns gern in ihre Fantasiewelt. Das ausgeschnittene Material arrangiert sie danach auf ihrem acht Meter langen Drucktisch, dem Herzstück des Ateliers. Hier entstehen die Welten vorerst auf Papier, die Kestler später auf Kissen, Foulards oder Röcke drucken oder sticken lässt.