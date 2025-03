​Das Dversa.Studio mit Sitz im Kanton Bern macht hürdenfreies Geschirr. Das Geschirrset Kwer soll durch eine zusätzliche Wand in der Mitten des Tellers das Essen erleichtern. Die Stärke von inklusivem Design, also Design, das möglichst niemanden ausschliesst, steht auch bei der Installation «Rings of Collaboration» der Schweizer Paraplegiker-Stiftung im Vordergrund, die in Mailand ebenfalls gezeigt wird.