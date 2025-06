Dass Pflanzen unseren Wohnungen nicht nur hübsche Farbtupfer verleihen, sondern ganz nebenbei auch noch das Raumklima verbessern, ist allgemein bekannt. Das war wohl auch der Grund, weshalb selbst die NASA in ihrer 1989 veröffentlichten «Clean-Air-Study» untersuchte, welche Arten besonders geeignet wären, um sie in Raumstationen einzusetzen. Dabei fand die Behörde heraus, dass einige Pflanzen sogar in der Lage sind, schädliche Gase aus der Luft zu filtern, die durch äusserliche Einflüsse in unsere Wohnungen gelangen (aus Plastikverpackungen, Wandfarbe, Reinigern). Welche Pflanzen NASA-approved sind? Wir verraten es.