Das Buch beleuchtet die Beziehung des Künstlers zur Schweiz und erscheint anlässlich der gleichnamigen Ausstellung bei Hauser & Wirth St. Moritz. Obwohl Basquiat meist mit New York in Verbindung gebracht wird, hat er eine enge Beziehung zur Alpenregion, die 1982 mit seiner ersten Ausstellung in der Galerie Bruno Bischofberger in Zürich begann. Die Publikation dokumentiert die Eindrücke des Künstlers von der Schweizer Alpenlandschaft und -kultur, eingefangen in seinem ikonischen visuellen Stil, selten gesehenem Archivmaterial und einer Chronologie seiner Zeit in der Schweiz.