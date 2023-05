Diese Schnäppchen finden sich im Brockenhaus

Bücher

In vielen Brockenhäusern werden die Bücher säuberlich gereiht und alphabetisch sortiert. Sogar in Genre eingeteilt. Thriller, Romane, schwere Bild- und Kunstbänder, Kochbücher aller Art, Atlanten und Literaturklassiker reihen sich in den Regalen. Meistens stehen alte und bequeme Sitzmöbel in Reichweite. So ist stundenlanges Schmöckern vorprogrammiert. Eine sehr nachhaltige und kostengünstige Möglichkeit an Bücher zu kommen. Falls sich das Buch nach ein paar Seiten als Fehlkauf entpuppt, einfach zurück in die Brockenstube bringen und sich etwas neues aussuchen. Das Leben ist zu kurz für das falsche Buch.