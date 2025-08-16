Gleichzeitig in zwei Länder stehen? Easy. In derselben Sekunde im In- und Ausland zu sein, klingt unmöglicher, als es tatsächlich ist. Wer beim Grenzübergang schon mal bei der Trennlinie zweier Länder stand, weiss zu tricksen. Mit einem Bein hier, mit dem anderen dort. Am Rand des Rheintals beim Dreiländereck funktioniert das sogar mit einer Destination mehr. An jenem Punkt, wo sich Schweiz, Deutschland und Frankreich treffen, können wir mit den Schuhen internationalen Boden berühren. In einem Atemzug, versteht sich.



Aber zur gleichen Zeit in verschiedenen Orten zu sein, bei denen physisch nichts aufeinander trifft? Wie Japan und das 8650 Kilometer entfernte Dänemark? Dafür brauchts schon etwas mehr Kreativität. Oder: einen modernen Wohntrend, der aus zwei Einflüssen eine Einrichtung schafft.