Drei Frauen formen die Welt des Designs

Bewegte Anmut

Giulia Beretta bewegt sich fliessend zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mit einem Bein steht sie in London, wo sie mit 60 Jahren einen Master am Royal College of Art absolviert. Hier will sie ihre perfektionierte Technik aufbrechen: «Ich möchte der Fantasie mehr Raum überlassen.» Gleichzeitig verankert sie sich in ihrem Erbe: der Töpferei San Rocco ihrer Grosseltern. Seit 1936 wird dort auf dem Monte Verità in Ascona TI Ton geformt, gebrannt und glasiert. Beretta möchte das Haus wieder zu einer Töpferei voller Geschichten machen. Eine davon ist ihre eigene. Mit 17 Jahren begann sie eine Lehre als Töpferin. Schon bald testete sie die Grenzen des Funktionalen aus. Ihre Objekte erinnern an Illustrationen aus Kinderbüchern, ohne kindisch zu sein. Vasen tragen schlafende Gesichter, Teekrüge haben die Form eines Kürbisses. In ihrer Hand sitzt ein Kanarienvogel aus Keramik, ihr Seelentier. «Wenn ich an etwas arbeite, fühlt es sich an, als wäre ich nur das Medium», sagt sie. Auch nach vierzig Berufsjahren staune sie immer wieder darüber, was sie aus dem Brennofen hole.