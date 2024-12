Das Projekt entstand aus dem Wunsch heraus, Kreativität, Poesie und Kosmetik zu verbinden. Vanina Murith-Lauper stürzte sich mit Elan in die Sache, zog ins Atelier in einer ehemaligen Drogerie. Seit 2020 ist La Petite Fabrique die Vollzeitbeschäftigung der zweifachen Mutter. «Ich liebe das Magische an der Herstellung – wenn das Wachs perfekt temperiert ist, um den Parfümzusatz aus Grasse aufzunehmen», erzählt sie. In geduldiger Handarbeit wird das Wachs aus ästhetischen Gründen zweimal gegossen, um eine glatte Oberfläche zu schaffen, dann vierzig Minuten getrocknet. Bis zu dreihundert handgefertigte Kerzen entstehen hier mit Unterstützung der Familie täglich.