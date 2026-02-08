Habt ihr einen grünen Daumen?

Seien wir mal ehrlich, Pflanzen machen alles besser. Das Klima, unseren Schlaf – sogar die Männer! Jede Menge Gründe also, sich gleich ein ganzes Heer an grünen Mitbewohnern zuzulegen, egal ob direkt in der Wohnung oder für das Stadtdschungel-Feeling auf dem Balkon. Es gibt nur ein winziges Problem an der Geschichte, das wir gerne mal vergessen, wenn wir auf Pflanzen-Shopping-Tour gehen: Es handelt sich bei den blättrigen Gebilden um Lebewesen, die Pflege brauchen, und – sofern sie die besagte Pflege tatsächlich bekommen – auch wachsen. Ab und an benötigen sie deshalb ein neues Heim. Etwa jetzt, im Frühling. Wie praktisch, dass wir euch genau heute in sieben einfachen Schritten erklären, wie das funktioniert.