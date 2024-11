Optische Täuschung

Mit diesen 4 Tipps wirkt deine Wohnung grösser

Wände in hellen Farben und geschickt platzierte Spiegel lassen Räume grösser erscheinen. Weniger ist mehr – so sorgen Sie für eine luftige Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Wir haben bei der Expertin nachgefragt, wie kleine Wohnungen optisch vergrössert werden.