In den letzten Jahren hat der Minimalismus alles weggefegt. Möglichst clean, aufgeräumt und simpel sollte es bitte sein. Schön und gut fürs Portemonnaie – aber irgendwie auch ein bisschen langweilig. Spürt ihr nicht auch längst das Kribbeln nach Farben, Formen und Überfluss in den Fingern, um dem eigenen Heim wieder etwas mehr Leben einzuverleiben? Schliesslich stehen von nun an diverse gemütliche Abende und verregnete Sonntage auf dem Sofa auf dem Programm. Da soll uns die Einrichtung mit Wärme und Heimeligkeit umgeben. Die Devise lautet deshalb: ausstellen und auftürmen statt aufräumen und reduzieren.