So halten wir Ordnung – und zwar all year long

Am 1. August feiern wir unser Land, an Weihnachten die Familie und zu Beginn jeden neuen Jahres all die Dinge, die wir in Zukunft erreichen wollen. Plötzlich sind alle im Fitness-Rausch, überall starten die Menschen ein Bullet Journal und wir lesen inspirational Quotes wie «new year, new me». Ja, das ist wahnsinnig furchtbar, kitschig und durchschaubar. Und doch müssen auch wir uns eingestehen, dass wir Opfer der immer wiederkehrenden guten Vorsätze sind – und das nicht nur im Januar. Wir wollen unser Leben organisieren und in einer aufgeräumten Umgebung zu einem aufgeräumten Geist finden. Und zwar das ganze Jahr über. Wers nicht ganz so übertreiben will, könnte auch sagen «endlich das Chaos in den Griff bekommen». Also setzen wir zum Rundum-Putz an, sortieren um und aus und fühlen uns wahnsinnig erwachsen. Eine Woche lang. Dann kehrt die Unordnung wieder. Doch damit ist jetzt Schluss! Wir verraten fünf Tipps, mit denen wir es schaffen, das ganze Jahr lang Ordnung zu halten.