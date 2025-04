Schritt für Schritt vorgehen

Es lohnt sich, jeden Raum und jede einzelne Schublade durchzugehen. So finden sich bereits in der Küche viele Artikel wie Geschirr oder Dinge, die oft ein- bis keinmal benutzt wurden. Der Gemüsehobel, der in der Fernsehsendung Lust auf Salate und schön dekoriertes Essen gemacht hatte, verkroch sich schnell in einer Ecke und wurde auch nicht vermisst. Eierköpfer, Muffinförmchen, Vermicelles-Presse, Siebe, Saftpresse, Honiglöffel ... Untensilien, die wir tatsächlich nicht benutzt haben und getrost aussortiert werden können. Auch ein Sammelsurium an Schälchen in allen Farben und Formen, Gläser und anderem Geschirr bietet riesiges Potenzial zum Ausmisten. Einmal gestartet, füllen sie die Entsorgungskisten schnell und die Motivation steigt. Am besten leert man die ganze Schublade, putzt die freigewordene Fläche und räumt das Brauchbare wieder ein. Grosszügig entrümpeln gilt auch bei Dekoartikeln, die überall in der Wohnung oder im Haus verteilt sind, im Kleiderschrank und im Badezimmer. Oft benutzen wir immer die gleichen Pflegeprodukte und Schminkutensilien, also weg mit dem Rest. Vor allem werden offene Cremes schnell ranzig. Eine Entrümplung lohnt sich oft auch in der Hausapotheke. Da finden sich Medikamente, die ihr Haltbarkeitsdatum längst überschritten haben.