Gebt euren Dingen einen Rahmen

Wer den Gebrauchsgegenständen in der Wohnung einen fixen Ort und Rahmen gibt, schafft Ordnung und zeigt Stil. Das wollt ihr auch? Dann benötigt ihr Tablette in allen Formen und Materialien sowie Körbe, um aus herkömmlichen Alltagsgegenständen an einem exponiertem Platz ein stylisches Dekor zu zaubern.