Was ist Tchotchke?

Aus dem Englischen übersetzt ist ein «tchotchke» ein kleines, sinnloses Irgendwas. Krimskrams halt. Und genau daraus besteht der Tchotchke-Stil. Kerzen, Vasen, Mini-Skulpturen, Souvenirs aus den Ferien oder was auch immer ihr gerade so zu Hause rumliegen habt. Farblich abgestimmt ergeben all diese Stücke zusammen den heimeligen Wohntrend. Und eine wahnsinnig interessante Umgebung. Es ist die Liebe zum Detail. In jeder Ecke gibt es Schnickschnack zu entdecken, mehr ist mehr. Alles ist erlaubt.