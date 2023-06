Neuer Mini-Volvo EX30 enthüllt

Günstiger Einstiegspreis

Der Volvo EX30 wird neben dem Smart #1 auch dem kommenden Mini Countryman Electric das Leben schwer machen. Bei den Technik-Brüdern Smart und EX 30 lohnt sich ein Blick auf die Preisliste: Der Smart startet mit der Pro+ Variante bei 37'420 Franken (66 kWh Batterie, 272 PS/200 kW, 420 km Reichweite), die Top-Version Brabus kostet 44'990 Franken (4x4, 428 PS/315 kW, 400 km Reichweite). Maximal schafft der Smart #1 in der Premiumversion mit Heckantrieb 440 Kilometer Reichweite. Zum Vergleich: Der Volvo EX30 kostet in der Basisversion 36'800 Franken, das Single-Motor Extended-Modell wird wohl mindestens 43'000 Franken kosten und das kräftigste Twin-Motor-Performance-Modell mit 4x4 ist vermutlich ab 50'000 Franken zu haben. Anfang 2024 dürften die ersten Volvo EX30 bei den Händlern stehen.