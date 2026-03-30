Was kann Backofenspray alles?

Klar, mit dem Schaum des Backofensprays wird normalerweise der Ofen und Rost gereinigt. Das geht einfach: Schaum einsprühen, wirken lassen und mit einem feuchten Lappen nachwischen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Aber dieser Putzschaum kann noch viel mehr! Den Herd wieder zum Glänzen bringen, etwa. Dafür den Keramikherd ebenfalls einsprayen und einige Zeit einwirken lassen, je nach Schmutz. Wenn der weisse Schaum sich bei den eingebrannten und verkrusteten Stellen braun verfärbt, mit einem Schwamm darüber reiben, einem feuchten Lappen nachwischen und dann mit einem Tuch trocknen. Ihr werdet staunen!
Von Pfannen bis Radiator
Auch für verkrustete Pfannen eignet sich der Spray. Vor allem Bratpfannen sehen nach täglichem Gebrauch auf der Unterseite oft nicht mehr appetitlich aus. Auch hier kann der Backofenreiniger helfen: Pfannenboden einsprayen und wirken lassen und mit einem Schwamm nachputzen. Ist die Verkrustung besonders hartnäckig, Vorgang eventuell sogar mehrmals wiederholen. Noch mehr Tipps? Weisse Fensterrahmen werden nie so sauber, wie wenn sie mit Backspray gescheuert werden. Auch für vergilbte Radiatoren und WC-Brillen ist der Putzschaum geradezu ideal. Und wer noch Drehschalter an seinem Herd hat – diese mit etwas Backreiniger einpinseln, einwirken lassen, mit Lappen nachwischen – und all die Fingerabdrücke sind wie von Zauberhand weg.