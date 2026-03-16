Was kann Klarspüler noch so?

Dafür die Kunststoff- oder Glaswand wie gewohnt mit einem Badreiniger besprühen, mit einem Schwamm verreiben, mit Wasser nachspülen und trocken wischen. Dann grosszügig Klarspüler auf einen Lappen geben und über die Duschwand reiben. Und wer sich über einen Fleck (Kaffee, Tee oder was auch immer) auf dem hellen Teppich, dem Sofa oder der Matratze ärgert: Klarspüler draufgeben, etwas einwirken lassen, mit einem Lappen nachreiben und gut trocknen lassen. Wichtig: Gummihandschuhe bei der Reinigung tragen, Klarspüler kann die Haut reizen und zu Irritationen führen.