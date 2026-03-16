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Glanz-Wunder

Was kann Klarspüler noch so?

Ihr braucht den Klarspüler nur für die Geschirrspülmaschine? Falsch! Denn er ist ein echter Allrounder, bringt Glanz in Küche & Bad – und entfernt sogar Flecken vom hellen Teppich oder Sofa.

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Klarspüler ist top für die Spülmaschine. Aber auch ein super Putzmittel für viel anderes im Haushalt.

Klarspüler ist top für die Spülmaschine. Aber auch ein super Putzmittel für viel anderes im Haushalt.

Getty Images

Im Geschirrspüler sorgt der Klarspüler dafür, dass Teller, Schüsseln und Besteck schneller trocknen und verhindert Wasser- und Kalkflecken. Und die Gläser bringt er richtig schön zum Glänzen. Denn Klarspüler beeinflusst die Oberflächen von Porzellan und Glas, das Wasser perlt ab, statt sich festzusetzen.

klarspüler

Auch Duschabtrennungen bleiben länger von Wasser- und Kalkflecken verschont, wenn sie mit Klarspüler abgewischt werden.

Getty Images

Aber nicht nur in der Spülmaschine sorgt Klarspüler für Glanz. Ihr könnt ihn im ganzen Haushalt einsetzen. Er ist ein super Putzmittel, ein richtiger Alleskönner, macht Armaturen, Mikrowelle, Wasserkocher, Backofentür und Ceranfeld sauber und glänzend. Einfach Klarspüler auf ein feuchtes Baumwolltuch oder direkt auf die zu reinigende Stelle geben und mit einem Lappen darüber reiben. Streifenfrei werden auch Waschbecken, Badewannen und Fliesen. Auch die Duschabtrennungen kriegt ihr mit Klarspüler wieder wie neu hin.

klarspüler

Kaffee oder Tee auf dem Teppich verschüttet? Mit Klarspüler kriegt man den Fleck weg.

Getty Images

Dafür die Kunststoff- oder Glaswand wie gewohnt mit einem Badreiniger besprühen, mit einem Schwamm verreiben, mit Wasser nachspülen und trocken wischen. Dann grosszügig Klarspüler auf einen Lappen geben und über die Duschwand reiben. Und wer sich über einen Fleck (Kaffee, Tee oder was auch immer) auf dem hellen Teppich, dem Sofa oder der Matratze ärgert: Klarspüler draufgeben, etwas einwirken lassen, mit einem Lappen nachreiben und gut trocknen lassen. Wichtig: Gummihandschuhe bei der Reinigung tragen, Klarspüler kann die Haut reizen und zu Irritationen führen.

Von Style vor 3 Minuten
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