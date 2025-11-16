Was kann Kork noch so alles?

Was macht Kork so nachhaltig?

Für die Korkmöbel geht kein Baum drauf. Kein Fällen, kein Sägen. Wie das gehen soll? Für die Verwendung benötigt man nur die Rinde der Korkeiche. Diese wird zwischen Mai und August mit einer traditionellen Technik vom Baum geschält. Und zwar so, dass der Baum selbst keinen Schaden davon trägt.



Danach lässt man die Korkeiche für etwa neun Jahre in Ruhe, bis sich wieder eine ausreichend dicke Rinde gebildet hat, die abgenommen und gebraucht werden kann. Dieses Prozedere wiederholt sich im Leben einer Korkeiche bis zu fünfzehnmal.



Aber es gibt noch weitere Nachhaltigkeits-Pluspunkte zu vergeben: Der Rohstoff wird zu 100 Prozent genutzt, Restabfall bleibt nicht übrig. Bereits verarbeiteter Kork ist unkompliziert recyclebar. Eine Korkeiche erträgt Dürre und benötigt fürs Überleben keine Unmengen an Wasser. Und als wäre das nicht schon genug, bindet die Eiche im Durchschnitt viermal mehr CO 2 als andere Bäume.

Vom Material überzeugt? Also nichts wie ran an den Kork!