Wir wollen uns im Daheim wohlfühlen. Die eigenen vier Wände wollen sich ab und zu mal neu erfinden. Also: Hoch die Kissen und runter mit den alten Vorhängen. Jetzt verpassen wir unserer Wohnung einen frischen Kick in den Hintern.
Step 1: Farbpalette zusammenstellen
Statt uns Kopf voran ins Dekorieren zu stürzen, wollen wir erst mal einen Plan erstellen. Deshalb startet die Aktion auch schon mit einem Knackpunkt: Wir müssen Entscheidungen fällen. Es geht um die Farbwahl, die uns das rauschende Sommer-Feeling direkt ins Wohnzimmer schleudern soll. Bunt und dennoch entspannend lautet das Motto. Besonders geeignet sind dafür Pastell- und Naturtöne.
Step 2: Streichen und tapezieren
Haben wir unser Farbschema erstellt, geht es ans Eingemachte. Das heisst: Entweder wir greifen zum Farbtopf und pinseln die Wände voll, oder wir besorgen uns Tapeten. Besonders hübsch sind Palmen oder andere Pflanzen-Motive. Manche Tapeten lassen kleine Räume sogar grösser wirken, also keine Angst vor flächigen Mustern.
Step 3: Leichte Materialien wählen
Als nächstes steht einrichten und umstellen auf dem Programm. Sollen wir das alte Tischlein wieder neben der Bettkante platzieren? Was für ein Sessel guckt in Richtung Sofa? Und in welchen Korb packen wir die Kuscheldecke? Fragen über Fragen. Die Antwort: Auf das Material kommts an. Damit unsere Räume heller und offener wirken, sollten wir Möbel und Stoffe aus natürlichen Materialien wie hellem Holz, Ton oder Leinen wählen. Und was darf in einer entspannten Atmosphäre nicht helfen? Rattan, natürlich!
Step 4: Plants are Friends!
Wir nähern uns langsam aber sicher dem Dekorieren. Um uns wie auf Reisen zwischen exotischen Palmen und Büschen zu fühlen, stellen wir in so ziemlich jede freie Ecke unserer Wohnung eine Pflanze. Die sorgen nicht nur für Sauerstoff, sondern passen mit ihren schönen Farben auch perfekt in unser frisches Wohlfühl-Konzept.
Step 5: Worauf wir alle gewartet haben – Dekorieren!
Jawohl, Ladies and Gentlemen, endlich dürfen wir uns den Details hingeben. Wir holen unsere Kissenbezüge, Vasen, Kerzen und Bilderrahmen hervor. Aber Achtung: Dabei behalten wir stets unsere Farbpalette im Auge, sonst gleicht unsere Wohnung am Ende einem überladenem Kinderzimmer.