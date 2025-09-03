So gehts

Okay, wir wissen, so eine richtig coole Aufhängegarderobe kann schon ziemlich teuer werden. Aber das Gute ist ja: Stangen gibt es quasi wie Sand am Meer. Im Baumarkt, im Möbelhaus – sogar in der Natur. Da findet garantiert jeder die passende für sein Bedürfnis. Das einzige, was ihr dann noch braucht sind Bohrer, Nägel und gegebenfalls Seile zur Befestigung. Ob Industrial-Look, edle Goldstangen, silberner Minimalismus oder natürliche Holzäste aus dem Garten – lasst eurer Kreativität freien lauf. Also, an die Bohrer, fertig, los!