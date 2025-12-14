Welches Waschprogramm und welches Waschmittel empfiehlt sich?

Wir wollen hygienisch einwandfrei und milbenfrei schlafen. Drum gilt für Federbetten Ähnliches wie für Handtücher und Bettwäsche: ein Fein- oder Wollwaschprogramm bei 60 Grad nämlich – am Besten mit einem schonenden Fein-, Woll- oder Daunenwaschmittel. Bitte die Finger von Vollwaschmitteln lassen. Die sind zu aggressiv. Ebenso wie Weichspüler, der die Federn ruck-zuck verkleben lässt.

Ein heisser Tipp, damit eben das auf keinen Fall passiert: drei Tennisbälle in die Waschmaschine werfen. Die lockern die Daunen auf – sofern die Trommel nicht überfüllt ist. Auch darauf ist strengstens zu achten.