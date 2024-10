Seither gibts immer wieder solche Situationen. Kürzlich lief ein Typ am Bahnsteig einfach in mich rein. Ich bin da gestanden, und nein, er hat nicht aufs Handy gestarrt, sondern mich angesehen – beziehungsweise durch mich durch gesehen. «Sorry, hab Sie nich gesehen», nuschelter er. Dasselbe gilt regelmässig auch für Servicepersonal in Restaurants. Während ich bis vor zwei, drei Jahren überhaupt kein Problem hatte, die Aufmerksamkeit mit einer Handbewegung auf mich zu ziehen, muss ich jetzt öfter laut rufen, wenn ich bestellen oder zahlen möchte. Und wenn ich an einer Bar etwas bestellen will, gehts je nachdem auch gefühlte Lichtjahre, bis ich mal an die Reihe komme.