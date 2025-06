Neben dem Shop in Mailand gibt es in Europa noch zwei weitere Pop-Mart: in London und Amsterdam. In der Schweiz gibt es sie bei Manor in Genf und Lausanne, zudem plant Manor am 28. Juni eine Verkaufsaktion am Zürcher Hauptbahnhof. Ansonsten läuft der Kauf online ab, seit Mittwoch hat der Online-Händler Brack die Figuren im Sortiment. Diese sind aber bereits ausverkauft, wie ein Mediensprecher sagt. Der Kauf war auf eine Figur pro Haushalt limitiert, für Nachschub werde gesorgt.