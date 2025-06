Sind Produkt-Check-Apps hilfreich oder irreführend?

Natürlich gleich besser?

Auch die Sorge, dass bedenkliche Stoffe – wie Nanopartikel in Sonnencreme – über die Haut in den Körper gelangen, sei meist unbegründet. «Nanopartikel in Kosmetika sind in der Regel zu gross, um tief einzudringen», erklärt Streker. Zudem unterliegen sie in Europa strengen Sicherheitsprüfungen, bevor sie zugelassen werden.