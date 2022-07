So kommt ihr ohne Rasierer zu glatter Haut

Enthaarungscremes

Enthaarungscremes sind stets mit Vorsicht zu geniessen, denn sie sind echte Chemiekeulen, die höchst aggressiv wirken und nicht für jeden Hauttyp geeignet sind. Um etwaige allergische Reaktionen zu vermeiden, sollte man die Creme vor der ersten richtigen Anwendung an einer kleinen Stelle am Körper testen. Enthalten sind meist Thiomilchsäure sowie Salze der Thioglycolsäure. Diese Stoffe greifen die Haarstruktur an, indem sie die Bindungen des Keratins brechen. So löst sich das Haar an der Hautoberfläche auf und fällt ab.