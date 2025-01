Eine der gefragtesten Marken ist Patagonia. Das US-Label wirbt mit langlebigen Produkten und hohen Standards in Bereichen wie Fair Trade, Chemikaliensicherheit und Tierwohl. «Die Nachfrage nach Patagonia-Produkten ist enorm», so Vetsch. Marken wie Vaude, Mammut oder Arc’teryx ziehen nach. Die deutsche Marke Vaude punktet mit innovativen Materialien und Programmen wie der Fair Wear Foundation, die sich dafür einsetzt, die Arbeitsbedingungen in Textilfabriken zu verbessern. Mammut engagiert sich für Kreislaufwirtschaft, den Verzicht auf schädliche Chemikalien und Klimaschutzinitiativen wie «Protect Our Winters». Arc’teryx, ein kanadischer Hersteller, plant, bis 2025 80 Prozent der Produkte Fair Trade zertifizieren zu lassen. «Jeder Outdoor-Brand, der etwas auf sich hält, setzt sich mittlerweile mit dem Thema auseinander», fasst Vetsch zusammen.