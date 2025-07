Tut Dinge miteinander, nicht füreinander!

«Ich habe doch alles für sie/ihn getan.» Diesen Satz habe ich mehr als einmal in meinem Umfeld gehört, sowohl von Männern als auch von Frauen, die vor den Scherben ihrer Ehe standen. Nun, mit der Weisheit meiner fast 50 Jahre, kann ich heute sagen: Füreinander in Ehren – aber es ist das Miteinander, das zählt. In einer Beziehung auf Augenhöhe muss niemand bedient und niemand beschützt werden. Und es muss auch niemandem, wie man so gern sagt, der Rücken freigehalten werden. Wer eine gleichberechtigte Beziehung so führen will, dass zu jeder Zeit alles genau fifty-fifty geteilt werden muss, landet in einem Kreislauf, in dem ständig die eine dem anderen etwas schuldig ist oder umgekehrt. Und mit ständigen Schuldgefühlen lebt es sich ganz, ganz schlecht, das könnt ihr mir glauben.