Von Männern und blauen Menschen

Es gibt viele blaue Menschen, die ihr total gern habt. Sie sind eure Eltern, Partner, Geschwister, Kinder, Freunde, Arbeitskollegen. Aber wenn ihr ein bisschen rauszoomt und nicht mehr die einzelnen blauen Menschen seht, sondern die blaue Masse, beschleicht euch ein ungutes Gefühl. Es ist nämlich so: Ganz viele von diesen blauen Menschen nehmen euch nicht so richtig ernst. Egal, was ihr sagt oder tut, die Chance, dass euer Aussehen kommentiert oder kritisiert wird, ist sehr viel grösser, als dass eure Leistungen honoriert werden. Wenn ihr abfuckt, ist es in den Augen der Gesellschaft ziemlich sicher deshalb, weil ihr ein Mann seid, weil Männer sind halt einfach nicht so geeignet für viele Dinge. Biologisch bedingt, weisch.