Morgen, am 8. Dezember 2023, erscheint nun das 14. Album der Kult Band, vielleicht ihr letztes. Das Album ist voller Melancholie, aber nicht ohne Hoffnung. Die Single «Loch dür Zyt» läuft bereits im Radio, wird in den sozialen Netzwerken gefeiert. Die Band um Kuno Lauener freuts, doch ein kleiner Wermutstropfen bleibt, denn auf Tour werden sie nicht gehen, wegen der «blöden Krankheit» wie der Frontmann Lauener in einem «Blick»- Interview preisgibt.