Was wären Sie als Kind gern geworden?

Bauer. Etwas anderes kam nie infrage. Wenn der Vater am Abend in den Stall ging, stand ich immer schon parat. Einzig als meine Geschwister Heidi-Filme im TV schauten und ich misten musste, war ich nicht so begeistert.



Für wen haben Sie als Teenager geschwärmt?

Für Julia Roberts in «Pretty Woman». Sie sieht bis heute super aus.



Wie sah Ihr Zimmer mit 16 aus?

Die Wände voll mit Postern von Kühen und Sportlern. Mein Lieblingshockeyverein waren die Rapperswil Jona Lakers, beim Fussball der FCB – das darf ich nicht zu laut sagen (lacht).



Was haben Sie für einen Spitznamen?

In den Ausgangsjahren war ich immer der Gädeler – also derjenige, der noch in den Stall muss. Am Abend und am frühen Morgen.



Wann haben Sie zuletzt geweint? Mich nimmt es regelmässig bei schlimmen Nachrichten.

Wie kürzlich beim Bergunglück in Zermatt. Seit ich Vater bin, reagiere ich noch emotionaler.



Wofür haben Sie zuletzt gebetet?

Wir beten jeden Abend mit unseren Kindern zu den Schutzengeln.



Wie möchten Sie sterben?

Nicht alleine. Und hoffentlich mit allen im Reinen.



Auf wen waren Sie zuletzt eifersüchtig?

Ich bin gar kein eifersüchtiger Typ. Wenn jemand in einem Thema sattelfester ist als ich, schicke ich diese Person vor. Auch bei meiner Frau bin ich nicht eifersüchtig. Wenn ich in Bern bin, muss ich sie nicht jeden Abend anrufen, wir vertrauen einander.



Wovon haben Sie zuletzt geträumt?

Dass ich das Heu reinbringen muss, weil es regnet. Komisch, im Winter.



Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?

Es fällt mir manchmal schwer, Nein zu sagen. Ich kann gut zuhören, habe viel Geduld – aber ich verpasse dann den Absprung zu sagen: So, ich muss weiter!