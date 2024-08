«Wir wollten eine Sendung, bei der man merkt, dass auch wir vom TV etwas mit den Kindern erleben wollen», beschreibt die Winterthurerin das Sommerprogramm. Dazu sind Zöllig und ihr Team in unterschiedliche Schulhäuser – übers ganze Land verteilt – gefahren. In «Next Level» treten verschiedene Klassen in Challenges gegeneinander an – «das hat auch den Klassenzusammenhalt gestärkt», lacht Zöllig.