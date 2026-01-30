Schweizer Illustrierte Logo

Verlosung

30 Jahre «Art on Ice»: Gewinnen Sie Tickets!

Glanzvolle Musik, Weltklasse-Eiskunstlauf und grosse Emotionen: Zum 30-jährigen Jubiläum von «Art on Ice» 2026 treffen internationale Popstars auf ein Staraufgebot der Eiskunstlauf-Elite. Die Schweizer Illustrierte verlost Tickets für die Shows in Zürich und Davos.

Die Schweizer Illustrierte schickt dich mit etwas Glück zu Art on Ice.

Zum 30-jährigen Jubiläum feiert «Art on Ice» 2026 eine Ausgabe der Extraklasse. Auf der Bühne stehen mit James Bay und Jess Glynne zwei britische Ausnahmekünstler, die weltweit für emotionale Songs und energiegeladene Live-Auftritte bekannt sind. Gemeinsam mit Noah Veraguth, Stress und Stefanie Heinzmann entsteht eine musikalische Vielfalt, die das Eis zum Klingen bringt und das Publikum mitten ins Herz trifft.

Auch sportlich setzt «Art on Ice» neue Massstäbe. Ein Cast der Superlative vereint Weltmeister aus gleich drei Disziplinen. Mit dabei sind unter anderem Chock & Bates, Ilia Malinin, Stellato-Dudek & Deschamps, Hase & Volodin sowie Adam Siao Him Fa. Ergänzt wird das internationale Spitzenfeld durch die Schweizer Stars Lukas Britschgi und Kimmy Repond, die mit Eleganz, Ausdruck und Präzision begeistern.

Die Special Acts eröffnen zusätzliche Perspektiven und machen die Show zu weit mehr als einer Eiskunstlauf-Gala. Sie verbinden Kunst, Bewegung und Emotion zu einem vielschichtigen Gesamterlebnis, das überrascht, berührt und lange nachhallt.

Mit etwas Glück schickt Sie die Schweizer Illustrierte gemeinsam mit Ihrer Begleitung an eine der begehrten Vorstellungen:

  • 10 x 2 Tickets à jeweils CHF 98.00 für den 26.02.2026 im Hallenstadion Zürich
  • 15 x 2 Tickets à jeweils CHF 109.00 für den 03.03.2026 im Eisstadion Davos

Teilnahmeschluss ist der 6. Februar 2026, 12 Uhr.

Jetzt mitmachen und Teil dieses einzigartigen Jubiläums werden. Viel Glück!

