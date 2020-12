Gutschein für die Pallas Kliniken Aesthetics

2020 hat nicht nur an den Nerven genagt, sondern vielleicht auch an unserem Antlitz. Drum gönnt euch doch im neuen Jahr zum Beispiel eine kleine Faltenbehandlung, eine Hautverjüngung oder wohltuende Gesichtspflege. Wir verlosen einen Gutschein im Wert von 600 Franken für eine Behandlung eurer Wahl in den Pallas Kliniken Aesthetics im Jelmoli.

Der Gutschein ist gültig bis zum 31.12.2022