  3. Verlosung: Private Kinovorführung für 20 Personen zu gewinnen
Exklusive Verlosung

Gewinnt eine private Kinovorführung für 20 Personen

Der Traum, ein Kino für sich und seine Freunde ganz allein zu haben, könnte nun in Erfüllung gehen. Die Schweizer Illustrierte verlost zusammen mit Sony Pictures eine private Vorführung des Films «A Big Bold Beautiful Journey» mit Margot Robbie und Colin Farrrel.

A Big Bold Beautiful Journey

A Big Bold Beautiful Journey

Was passiert wenn die mehrfach für einen Oscar nominierte Margot Robbie (35) mit Oscar-Preisträger Colin Farrell (49) einen romantischen Fantasyfilm dreht? Ein grossartiges Kinovergnügen! Genau das ist der Film «A Big Bold Beautiful Journey», der am 2. Oktober 2025 in den Schweizer Kinos startet. 

Sony Pictures und die Schweizer Illustrierte verlost für den Film ein ganz besonderes Kinoerlebnis. Wir verlosen ein exklusives Screening für 20 Personen inklusive Popcorn und Softgetränk für alle. 

Das Datum und die Sprachversion kann durch den Gewinnerm die Gewinnerin ausgewählt werden. Das Kino wählt Sony Pictures aus und befindet sich im Raum Zürich. 

Teilnahmeschluss ist der 10. Oktober 2025. Wir wünschen viel Glück!

Von Schweizer Illustrierte vor 6 Minuten
