Gewinnt eine private Kinovorführung für 20 Personen

Was passiert wenn die mehrfach für einen Oscar nominierte Margot Robbie (35) mit Oscar-Preisträger Colin Farrell (49) einen romantischen Fantasyfilm dreht? Ein grossartiges Kinovergnügen! Genau das ist der Film «A Big Bold Beautiful Journey», der am 2. Oktober 2025 in den Schweizer Kinos startet.
Sony Pictures und die Schweizer Illustrierte verlost für den Film ein ganz besonderes Kinoerlebnis. Wir verlosen ein exklusives Screening für 20 Personen inklusive Popcorn und Softgetränk für alle.
Das Datum und die Sprachversion kann durch den Gewinnerm die Gewinnerin ausgewählt werden. Das Kino wählt Sony Pictures aus und befindet sich im Raum Zürich.
Teilnahmeschluss ist der 10. Oktober 2025. Wir wünschen viel Glück!
