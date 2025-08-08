An Tickets für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest ist schwer. Sehr schwer sogar. Nicht aber mit der Schweizer Illustrierte. Mit etwas Glück schicken wir euch mit Begleitung an das Mega Event im Glanerland.
Wir verlosen 20 Sitzplatztickets der Katetorige 2 à CHF 110.– für Samstag 30. August und 20 Sitzplatztickets der Kategorie 2 à CHF 110.– für Sonntag 31. August.
Wir wünschen viel Glück!
Im Übrigen gelten die Teilnahmebedingungen unter https://www.ringiermedienschweiz.ch/de/gewinnspiel-teilnahmebedingungen
Die Datenschutzbestimmungen sind verfügbar unter https://www.ringiermedienschweiz.ch/de/datenschutz/