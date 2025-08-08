Schweizer Illustrierte Logo

  ESAF 2025: Gewinnt Tickets für das Event des Jahres
Verlosung

Gewinnt Tickets für das ESAF 2025

Vom 29. bis am 31. August findet im Glarnerland das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Die Schweizer Illustrierte 2 x 20 Tickets für das urchige Mega-Event.

Pratteln, 28.08.2022. Sport, Schwingen, Kampfsport, ESAF, Eidgenoessisches Schwing- und Aelplerfest 2022 in Pratteln. Schwingerkoenig Joel Wicki 2022! Schlussgang: Joel Wicki (hinten) bodigt Matthias Aeschbacher (vorne). - Der entscheidende Moment: Kurz bevor Joel Wicki seinen Widersacher Matthias Aeschbacher (im blauen Hemd) auf den Ruecken legt, laesst er die Hose des Berners los. Copyright by: foto-net / Kurt Schorrer

Seid dabei, wenn sich die «Bösen» im Sägemehl messen. 

foto-net / Kurt Schorrer

An Tickets für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest ist schwer. Sehr schwer sogar. Nicht aber mit der Schweizer Illustrierte. Mit etwas Glück schicken wir euch mit Begleitung an das Mega Event im Glanerland.

Wir verlosen 20 Sitzplatztickets der Katetorige 2 à CHF 110.– für Samstag 30. August und 20 Sitzplatztickets der Kategorie 2 à CHF 110.– für Sonntag 31. August.

Wir wünschen viel Glück!

Im Übrigen gelten die Teilnahmebedingungen unter https://www.ringiermedienschweiz.ch/de/gewinnspiel-teilnahmebedingungen

Die Datenschutzbestimmungen sind verfügbar unter https://www.ringiermedienschweiz.ch/de/datenschutz/

 

