Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. Verlosungen
  3. Verlosung: Gewinnt Tickets für die Hallenstadion-Show Trauffer
Verlosung

Gewinnt Tickets für die Hallenstadion-Show von Trauffer

Das Trauffer-Konzert vom 8. November 2025 fand so reissenden Absatz, dass der Musiker aus dem Berner Oberland am 9. November gleich noch eine Show ankündigte. Die Schweizer Illustrierte schickt 40 von euch an die beiden Mundart-Show des Jahres.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Verlosung: Trauffer im Hallenstadion

Trauffer rockt im November gleich zweimal das Hallenstadion. 

ZVG

Mitmachen und gewinnen! Die Schweizer Illustrierte verlost:

  • 10 x 2 Tickets, Sitzplätze, à je CHF 126.80 für Samstag, 8. November.2025
  • 10 x 2 Tickets, Sitzplätze, à je CHF 126.80 für Sonntag, 9. November.2025

Teilnahmeschluss ist der 22. September 2025. Wir wünschen viel Glück!

Im Übrigen gelten die Teilnahmebedingungen unter https://www.ringiermedienschweiz.ch/de/gewinnspiel-teilnahmebedingungen

Die Datenschutzbestimmungen sind verfügbar unter https://www.ringiermedienschweiz.ch/de/datenschutz/

 

 

Anrede
Von Schweizer Illustrierte vor 2 Minuten
Themen per E-Mail folgen