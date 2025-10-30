Schweizer Illustrierte Logo

Verlosung

Gewinnt Tickets für «Stille Kracht»

Die Schweizer Illustrierte verlost 1x2 Tickets für die Weihnachts-Dinner-Show «Stille Kracht» im Casinotheater Winterthur.

«Stille Kracht» ist das traditionsreiche Weihnachts-Dinner-Spektakel im Casinotheater Winterthur. Die Schweizer Illustrierte verlost 1x2 Tickets für das festliche Event im Wert von 398 Franken. Enthalten sind die Show-Tickets und ein 4-Gang-Menü (Getränke sind nicht inklusive).

Die Spielzeit ist 20. November bis 20. Dezember – die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich die Daten (je nach Verfügbarkeit) frei aussuchen.

Teilnahmeschluss ist der 6. November 2025.

Wir wünschen viel Glück!

Von Schweizer Illustrierte vor 1 Stunde
