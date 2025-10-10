Gewinne exklusives Kinovergnügen für das exklusive Special Screening von «No Hit Wonder» und erlebe die deutsche Komödie «No Hit Wonder» mit Florian David Fitz vor dem offiziellen Kinostart noch auf der grossen Leinwand.
Wann? 23. Oktober 2025
ab 19.00 Uhr servieren wir einen Apéro und um 20.00 Uhr ist Filmstart
Wo? blue Cinema Abaton, Zürich
Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober 2025
Im Übrigen gelten die Teilnahmebedingungen unter https://www.ringiermedienschweiz.ch/de/gewinnspiel-teilnahmebedingungen
Die Datenschutzbestimmungen sind verfügbar unter https://www.ringiermedienschweiz.ch/de/datenschutz/