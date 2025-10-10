Schweizer Illustrierte Logo

Wir verlosen 140 x 2 Tickets!

Kinospass mit Schweizer Illustrierte

Die Schweizer Illustrierte verlost 140 x 2 Tickets für das exklusive Special Screening von «No Hit Wonder».

«No Hit Wonder» mit Florian David Fitz.

Gewinne exklusives Kinovergnügen für das exklusive Special Screening von «No Hit Wonder» und erlebe die deutsche Komödie «No Hit Wonder» mit Florian David Fitz vor dem offiziellen Kinostart noch auf der grossen Leinwand.

Wann? 23. Oktober 2025
ab 19.00 Uhr servieren wir einen Apéro und um 20.00 Uhr ist Filmstart
Wo? blue Cinema Abaton, Zürich

Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober 2025

vor 35 Minuten
