90 X 2 Tickets für die Premiere von «Eternity»

Rührendes Kinoerlebnis mit Schweizer Illustrierte

Gewinne exklusives Kinovergnügen bei der Premiere von «Eternity» und erlebe den Film zum ersten Mal auf der grossen Leinwand. Die Schweizer Illustrierte verlost 90 x 2 Tickets!

«Eternity» – der neue Film mit Elizabeth Olsen.

ZVG

Gewinne mit der Schweizer Illustrierten 90 x 2 Tickets und sei exklusiv bei der Premiere von «Eternity» mit Miles Teller und Elizabeth Olsen in den Hauptrollen dabei – inklusive Apéro, Popcorn und Getränk!

Wann? 5. Dezember 2025 – ab 19 Uhr Check-in und Apéro, Filmstart: 20 Uhr

Wo? blue cinema Abaton, Zürich

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Teilnahmeschluss ist der 21.11.2025

Wir wünschen viel Glück!

vor 16 Minuten