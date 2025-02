Gewinne ein unvergessliches Wochenende an den Drehorten von Colombine!

Habt ihr Lust, den Film auf der grossen Leinwand zu erleben und in Colombines magische Welt einzutauchen? Dann macht mit bei unserer Verlosung! Zu gewinnen gibt es vier Kinotickets für eine Vorstellung in einem Deutschschweizer Kino eurer Wahl – plus ein exklusives Wochenende an der Waadtländer Riviera, wo der Film gedreht wurde: